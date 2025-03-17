Критичний рівень небезпеки: прогноз магнітних бур на 17 березня

Магнітні бурі можуть викликати погіршення самопочуття у багатьох людей по всьому світу, а також спричиняти збої у роботі різноманітних технічних систем. Тому важливо стежити за прогнозами спеціалістів, щоб бути готовими до можливих наслідків.

Українцям варто бути уважними в період з 17 по 22 березня, коли очікується підвищена сонячна активність і пов'язані з нею геомагнітні коливання. У цей час можливі магнітні бурі різної інтенсивності, які можуть впливати як на самопочуття людей, так і на стабільність технічних систем. Про це пише РБК.

Магнітна буря виникає внаслідок інтенсивних коливань магнітного поля Землі, що є наслідком потужних сонячних спалахів. У такі періоди в атмосферу потрапляє велика кількість заряджених частинок, які здатні впливати на здоров’я людей і на роботу різних пристроїв. Під час магнітних бур дехто відчуває головний біль, запаморочення, порушення сну, зниження працездатності та загальну слабкість. Найбільше страждають метеочутливі люди, а також ті, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи.

Упродовж зазначених днів прогнозуються як помірні, так і сильні магнітні бурі. Найбільш інтенсивна активність очікується 17 березня, коли ймовірно виникне сильний магнітний шторм. Цього дня метеозалежні люди можуть відчувати суттєвий дискомфорт: головний біль, проблеми зі сном, стрибки артеріального тиску. Окрім цього, можливі тимчасові збої в роботі мобільного зв’язку та супутникових систем, а також деякі порушення у функціонуванні електричних мереж.

Читайте також: Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

Науковці нагадують, що сонячна активність дуже динамічна, тому прогнози можуть змінюватися навіть протягом доби. Рекомендується стежити за оновленнями і бути готовими до можливих змін у стані здоров’я та роботі технічних систем.

Магнітні бурі здатні впливати не лише на людей, а й на технології. Підвищена геомагнітна активність може порушувати роботу навігаційних систем, супутникового зв’язку й навіть електромереж, що іноді призводить до перебоїв у постачанні електроенергії або до погіршення якості мобільного зв’язку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!