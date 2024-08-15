Кто из украинцев может вдвое меньше платить за свет: подробности

С 1 июня стоимость электроэнергии для населения выросла почти вдвое, достигнув 4,32 гривны за киловатт-час.

Однако украинцы могут уменьшить свои расходы на свет, установив двухзонный счетчик вместо стандартного. Об этом пишет 24 канал.

Благодаря этому устройству потребители будут оплачивать электроэнергию по двум тарифам:

Дневной тариф : с 7:00 до 23:00, стоимость составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

: с 7:00 до 23:00, стоимость составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Ночной тариф: с 23:00 до 7:00, стоимость составляет 2,16 гривны за киловатт-час.

"Кроме того, в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 гривны за киловатт-час (при потреблении ими в этот период до 2 000 киловатт-часов электроэнергии в месяц)", – говорится в сообщении Минэнерго.

Обратите внимание, что тариф, установленный в июне, будет оставаться в силе до 30 апреля 2025 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие тарифы ожидают потребителей электроэнергии с 1 сентября.

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