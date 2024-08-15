Хто з українців може вдвічі менше платити за світло: подробиці

З 1 червня вартість електроенергії для населення зросла майже вдвічі, досягнувши 4,32 гривні за кіловат-годину.

Проте українці можуть зменшити свої витрати на світло, встановивши двозонний лічильник замість стандартного. Про це пише 24 канал.

Завдяки цьому пристрою споживачі будуть оплачувати електроенергію за двома тарифами:

Денний тариф : з 7:00 до 23:00, вартість становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

: з 7:00 до 23:00, вартість становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Нічний тариф: з 23:00 до 7:00, вартість складає 2,16 гривні за кіловат-годину.

"Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину (при споживанні ними в цей період до 2 000 кіловат-годин електроенергії на місяць)", – йдеться у повідомленні Міненерго.

Зверніть увагу, що тариф, встановлений у червні, залишатиметься чинним до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які тарифи очікують споживачів електроенергії з 1 вересня.

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