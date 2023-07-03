Кто из украинцев получит увеличенную субсидию в июле

В связи с ростом тарифов на коммунальные услуги получателям субсидий будут предоставляться большие суммы помощи. Увеличение размеров субсидий планируется с июля, поскольку с июня выросли тарифы на электроэнергию. Это означает, что с июля украинским гражданам придется платить больше за электричество по новым ценам.

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Ранее тариф на электроэнергию был двухступенчатым: домохозяйства с объемом потребления до 250 кВт-ч платили 1,44 грн/кВт-ч, а потреблявшие больше платили 1,68 грн/кВт-ч, объясняет член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

В соответствии с процентом роста платежей за электричество, увеличится и размер субсидии. Кроме того, росту подлежат и тарифы на водоснабжение. Хотя премьер-министр заявляет, что решение по увеличению еще не окончательно, украинские граждане готовятся к большим платежам.

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В среднем тарифы на водоснабжение вырастут на треть, что также приведет к увеличению коммунальных платежей с августа. Поэтому получателям субсидий с августа также будут увеличены размеры пособия.

Руслан Кайдаш сообщил, что в связи с меняющимися тарифами водоканалы должны связаться с Пенсионным фондом Украины, который является координатором по предоставлению льгот и субсидий, для обновления данных о тарифах на водоснабжение и оперативной корректировки размеров субсидий.

В НКРЭКУ надеются, что наиболее уязвимые слои населения не ощутят последствий роста тарифов на коммунальные услуги. Летние размеры субсидий составляют от 170 до 300 гривен в месяц на семью.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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