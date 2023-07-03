Хто з українців отримає збільшену субсидію у липні

У зв'язку зі зростанням тарифів на комунальні послуги, отримувачам субсидій будуть надаватися більші суми допомоги. Збільшення розмірів субсидій планується з липня, оскільки з червня зросли тарифи на електроенергію. Це означає, що з липня українським громадянам доведеться сплачувати більше за електрику за новими цінами.

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Раніше тариф на електроенергію був двоступеневим: домогосподарства з обсягом споживання до 250 кВт-год платили 1,44 грн/кВт-год, а ті, хто споживав більше, платили 1,68 грн/кВт-год, пояснює член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

Відповідно до відсотка зростання платежів за електрику, збільшиться і розмір субсидії. Крім того, зростанням підлягають і тарифи на водопостачання. Хоча прем'єр-міністр заявляє, що рішення щодо збільшення ще не остаточне, українські громадяни готуються до більших платежів.

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В середньому тарифи на водопостачання зростуть на третину, що також призведе до збільшення комунальних платежів з серпня. Тому отримувачам субсидій з серпня також будуть збільшені розміри допомоги.

Руслан Кайдаш повідомив, що у зв'язку зі змінюваними тарифами водоканали повинні зв'язатися з Пенсійним фондом України, який є координатором з надання пільг і субсидій, для оновлення даних щодо тарифів на водопостачання та оперативного коригування розмірів субсидій.

У НКРЕКП сподіваються, що найбільш вразливі верстви населення не відчують наслідків зростання тарифів на комунальні послуги. Зазначимо, що літні розміри субсидій становлять від 170 до 300 гривень на місяць на сім'ю.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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