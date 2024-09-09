Кто кроме ТЦК может посылать повестки украинцам: юрист прояснил детали

Украинцам могут посылать повестки не только территориальные центры комплектования (ТЦК), но и другие органы власти, объясняет юрист Олег Чутчев. По закону о мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку для уточнения данных или призыва на военную службу.

Повестки могут вручаться круглосуточно в разных местах. Кроме ТЦК повестки имеют право вручать представители исполнительных органов местного самоуправления, таких как сельские, поселковые и городские советы.

Они могут передавать повестки военнообязанным на своей территории, но саму повестку должно оформлять и подписывать исключительно ТЦК.

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Чутчев отметил, что место вручения повестки законом не ограничено. Военнообязанные могут получить повестки по месту жительства, работы, учебы, а также в общественных местах – на улицах, блокпостах или остановках.

В Украине существует четыре основных вида повесток: для уточнения данных, для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), для призыва на срочную службу, а также мобилизационное распоряжение. Каждый тип повестки выполняет свою функцию и имеет разные юридические последствия для военнообязанного.

Повестка для уточнения данных вручается для обновления информации, включая место работы, состояние здоровья и семейное положение. Повестка на ВЛК обязывает пройти медицинское обследование, чтобы определить пригодность к службе.

Повестка действует только при правильном оформлении на специальном бланке, подписанного руководителем ТЦК. Важным условием является наличие полных личных данных военнообязанного, а также четких инструкций по времени и месту явки.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что изменится с сентября для военнообязанных со статусом "ограниченно подходящий".

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