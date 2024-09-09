Хто крім ТЦК може надсилати повістки українцям: юрист прояснив деталі

Українцям можуть надсилати повістки не лише територіальні центри комплектування (ТЦК), але й інші органи влади, пояснює юрист Олег Чутчев. Згідно з законом про мобілізацію, всі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку для уточнення даних або призову на військову службу.

Повістки можуть вручатися цілодобово в різних місцях. Окрім ТЦК, повістки мають право вручати представники виконавчих органів місцевого самоврядування, таких як сільські, селищні та міські ради.

Вони можуть передавати повістки військовозобов'язаним на своїй території, але саму повістку має оформляти і підписувати виключно ТЦК.

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Чутчев зазначив, що місце вручення повістки законом не обмежене. Військовозобов'язані можуть отримати повістки за місцем проживання, роботи, навчання, а також у громадських місцях — на вулицях, блокпостах або зупинках.

В Україні існує чотири основних види повісток: для уточнення даних, для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), для призову на строкову службу, а також мобілізаційне розпорядження. Кожен тип повістки виконує свою функцію і має різні юридичні наслідки для військовозобов'язаного.

Повістка для уточнення даних вручається для оновлення інформації, включно з місцем роботи, станом здоров'я та сімейним станом. Повістка на ВЛК зобов'язує пройти медичне обстеження, щоб визначити придатність до служби.

Повістка стає чинною лише за умови правильного оформлення на спеціальному бланку, підписаного керівником ТЦК. Важливою умовою є наявність повних особистих даних військовозобов'язаного, а також чітких інструкцій щодо часу та місця явки.

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