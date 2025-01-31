Кто получит надбавки к пенсии в феврале и сколько

Уже с февраля 2025 отдельные категории пенсионеров получат повышенные пенсии. Речь идет о возрастных надбавках, которые будут начисляться в зависимости от достигнутого возраста.

Кто сможет получить прибавку?

Доплаты предусмотрены для пенсионеров, которые в феврале достигнут 70, 75 или 80 лет. Эта надбавка будет сохраняться за ними до момента достижения следующего возрастного порога. Об этом пишет zahid.net.

Однако выплата будет доступна не всем. Главное условие получения доплаты – общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн.

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Размер надбавки в феврале 2025 года

Сумма доплаты зависит от возраста пенсионера:

70-летние получат до 300 грн доплаты (до достижения 75 лет).

получат до 300 грн доплаты (до достижения 75 лет). 75-летние – до 456 грн (к 80-летию).

– до 456 грн (к 80-летию). 80-летние – до 570 грн.

Это повышение направлено на поддержку пожилых граждан, обеспечивая им дополнительную финансовую защиту.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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