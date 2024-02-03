Куча металлолома: бойцы ЦСО 'А' СБУ уничтожили технику ВС РФ на фронте (видео)

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожают Вооруженные силы Российской Федерации на фронте. В частности, украинские бойцы ликвидировали вражескую технику.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram. Бойцы отчитались о нанесенных потерях российской армии за неделю.

Спецназначители ЦСО "А" СБУ превратили множество российской техники в кучу металлолома, говорится в сообщении.

Читайте также: Украинские горцы безжалостно уничтожают оккупантов (фото)

Таким образом, украинским военным за неделю удалось поразить:

11 танков;

28 ББМ;

24 артиллерийские системы;

две системы противовоздушной обороны;

шесть средств радиоэлектронной разведки и борьбы;

73 единицы военного транспорта;

системы видеонаблюдения "Муром-М" и "Ирония-М";

почти 100 огневых позиций и вражеских укреплений;

два склада с боеприпасами.

Кроме этого спецназовцы ликвидировали 194 российских оккупантов. Также украинские военные опубликовали ролик, в котором показали, как с помощью беспилотного летательного аппарата выявляли противника и его боевую технику на разных участках фронта. После точных ударов техника выходила из строя, а военные РФ погибали.

Уничтожаем врага к полной Победе! – добавили в СБУ.

Напомним, бойцы Сил Специальных Операций на Донбассе совершили "дерзкий налет" на опорный пункт кафиров и взяли пленных.

Также возле Иловайска Донецкой области погибли более 20 российских оккупантов в результате атаки военного полигона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!