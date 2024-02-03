Купа металобрухту: бійці ЦСО 'А' СБУ знищили техніку ЗС РФ на фронті (відео)

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищують Збройні сили Російської Федерації на фронті. Зокрема, українські бійці ліквідували ворожу техніку.

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Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram. Бійці відзвітували про завдані втрати російській армії за тиждень.

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ перетворили безліч російської техніки на купу металобрухту, йдеться у повідомленні.

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Таким чином українським військовим за тиждень вдалося уразити:

11 танків;

28 ББМ;

24 артилерійські системи;

дві системи протиповітряної оборони;

шість засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;

73 одиниці військового транспорту;

системи відеоспостереження "Муром-М" та "Іронія-М";

майже 100 вогневих позицій і ворожих укріплень;

два склади з боєприпасами.

Крім цього спецпризначенці ліквідували 194 російських окупантів. Також українські військові опублікували ролик, у якому показали, як за допомогою безпілотного літального апарату виявляли противника та його бойову техніку на різних ділянках фронту. Після влучних ударів, техніка виходила з ладу, а військові РФ гинули.

Нищимо ворога до повної Перемоги! – додали в СБУ.

Нагадаємо, бійці Сил Спеціальних Операцій на Донеччині здійснили "зухвалий наліт" на опорний пункт окупантів та взяли полонених.

Також біля Іловайська Донецької області загинуло понад 20 російських окупантів унаслідок атаки військового полігону.

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