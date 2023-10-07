Купите новую ручку и посмотрите в зеркало: топ-13 примет, которые помогут устроиться на работу

Поиск работы очень ответственный и волнующий период нашей жизни. Поэтому с работой связано множество примет и предрассудков, в которые верили еще наши предки. Ukr.Media поделился разнообразными приметами, связанными с поиском работы.

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Приметы перед собеседованием на работу:

Доброй приметой является покупка новой записной книги и ручки перед собеседованием, что может символизировать начало новых рабочих отношений. От поиска работы в понедельник лучше воздержаться, так как этот день, возможно, не приведет к избранию интересного. Выбор ручки, которой вы подписывали успешный контракт, может привести к успеху при подписании новых документов. Если ваш путь в офис на собеседование был легким и беспрепятственным, это может свидетельствовать о положительном результате собеседования. Нахождение старого ключа может быть приятным знаком перед собеседованием. Встреча двух людей в одинаковых одеждах может считаться хорошей приметой. Если на пути на собеседование возникли препятствия, это может быть сигналом перенести его. Перед выходом из дома можно посмотреть в зеркало, улыбнуться и пожелать удачи для избавления от негативных мыслей и повышения уверенности. Не рекомендуется устраиваться на новую работу в високосный год, чтобы избежать возможных затруднений. Выбор для собеседования вещей, в которых вы уже добились успеха, может повысить вашу уверенность. Во время собеседования держите деньги в кошельке. Это может привлечь денежную удачу и помочь получить работу. Если вы проснулись на рассвете перед собеседованием, это может означать продуктивный день и приятные новости. Встреча женщины в офисе, где состоится собеседование, может указывать на успешный результат собеседования.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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