Купіть нову ручку та подивіться у дзеркало: топ-13 прикмет, яку допоможуть влаштуватись на роботу
Пошук роботи – дуже відповідальний та хвилюючий період нашого життя. Тому з роботою пов’язано багато прикмет та забобонів, в які вірили ще наші предки. Ukr.Media поділився різноманітними прикметами, які пов‘язані з пошуком роботи.
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Прикмети перед співбесідою на роботу:
- Доброю прикметою є купівля нової записної книжки та ручки перед співбесідою, що може символізувати початок нових робочих стосунків.
- Від пошуку роботи в понеділок краще утриматися, так як цей день, можливо, не призведе до обрання чогось цікавого.
- Вибір ручки, якою ви підписували успішний контракт, може сприяти удачі під час підписання нових документів.
- Якщо ваша дорога до офісу на співбесіду була легкою та без перешкод, це може свідчити про позитивний результат співбесіди.
- Знаходження старого ключа може бути приємним знаком перед співбесідою.
- Зустріч двох людей у однаковому одязі може вважатися гарною прикметою.
- Якщо по дорозі на співбесіду виникли перешкоди, це може бути сигналом перенести її.
- Перед виходом з дому можна подивитися в дзеркало, посміхнутися та побажати собі удачі для позбавлення від негативних думок та підвищення впевненості.
- Не рекомендується влаштовуватися на нову роботу у високосний рік, щоб уникнути можливих труднощів.
- Вибір для співбесіди речей, у яких ви вже досягли успіху, може підвищити вашу впевненість.
- Під час співбесіди тримайте гроші в гаманці. Це може привернути грошову удачу та допомогти отримати роботу.
- Якщо ви прокинулися на світанку перед співбесідою, це може означати продуктивний день та приємні новини.
- Зустріч жінки на шляху до офісу, де відбудеться співбесіда, може вказувати на успішний результат співбесіди.
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