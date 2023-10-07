Купіть нову ручку та подивіться у дзеркало: топ-13 прикмет, яку допоможуть влаштуватись на роботу

Пошук роботи – дуже відповідальний та хвилюючий період нашого життя. Тому з роботою пов’язано багато прикмет та забобонів, в які вірили ще наші предки. Ukr.Media поділився різноманітними прикметами, які пов‘язані з пошуком роботи.

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Прикмети перед співбесідою на роботу:

Доброю прикметою є купівля нової записної книжки та ручки перед співбесідою, що може символізувати початок нових робочих стосунків. Від пошуку роботи в понеділок краще утриматися, так як цей день, можливо, не призведе до обрання чогось цікавого. Вибір ручки, якою ви підписували успішний контракт, може сприяти удачі під час підписання нових документів. Якщо ваша дорога до офісу на співбесіду була легкою та без перешкод, це може свідчити про позитивний результат співбесіди. Знаходження старого ключа може бути приємним знаком перед співбесідою. Зустріч двох людей у однаковому одязі може вважатися гарною прикметою. Якщо по дорозі на співбесіду виникли перешкоди, це може бути сигналом перенести її. Перед виходом з дому можна подивитися в дзеркало, посміхнутися та побажати собі удачі для позбавлення від негативних думок та підвищення впевненості. Не рекомендується влаштовуватися на нову роботу у високосний рік, щоб уникнути можливих труднощів. Вибір для співбесіди речей, у яких ви вже досягли успіху, може підвищити вашу впевненість. Під час співбесіди тримайте гроші в гаманці. Це може привернути грошову удачу та допомогти отримати роботу. Якщо ви прокинулися на світанку перед співбесідою, це може означати продуктивний день та приємні новини. Зустріч жінки на шляху до офісу, де відбудеться співбесіда, може вказувати на успішний результат співбесіди.

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