Курица Cordon Bleu на сковороде: как приготовить сочный шницель с ветчиной и сыром

Если вы любите сочное куриное филе, тогда это блюдо точно станет вашим любимым. Тоненькие кусочки мяса, с начинкой из сыра и ветчиной сделают ваш обед невероятным. К тому же готовить его очень просто, вам даже не понадобится духовка. Этим рецептом поделилась фуд-блогерша Ира Дмитрова.

Cordon Bleu из куриного филе

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Соль и перец – по вкусу

Ветчина – 120-150 г

Сыр – 120-150 г

Яйца – 2-3 шт.

Мука – 1 стакан

Панировочные сухари – 1 упаковка

Переходим к приготовлению:

Из куриного филе убираем малую частицу. Большое филе разрезаем по ширине на 2 пластины.

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Каждую пластину хорошо отбиваем с обеих сторон между двумя слоями пищевой пленки.

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Посыпаем мясо солью, перцем, даем постоять минут 10-15.

На половинку филе выкладываем ветчину и творог (можно выбрать моцареллу), накрываем свободной половинкой этого же филе.

Обваливаем конвертик сначала в муке, затем во взбитых яйцах, далее – в панировочных сухарях.

Жарим на достаточном количестве с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Лишнее масло можно убрать, если после жарки положите шницель на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.

Cordon Bleu из куриного филе готовы. Пусть вкушает!

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