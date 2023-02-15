Как приготовить ленивые хачапури с сыром на сковороде
Хотите приготовить сочный хачапур с сыром и не потратить кучу времени на кухне? Тогда этот рецепт точно вам понравится. Для приготовления не требуется духовка – все можно сделать на сковороде. Ленивым рецептом этого блюда поделилась фуд-блогерша Тати Чуднова. Попытайтесь домашние хачапури с сыром и вы точно захотите приготовить их еще не один раз.
Хачапури с сыром на сковороде
Ингредиенты на 2 порции:
Для теста:
- Теплый кефир – 140 мл
- Желток – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 15 мл (1 ст.л.)
- Мука – 250 г
- Разрыхлитель – 3 г (0,5 ч.л.)
- Сода – 1 г (0,25 ч.л.)
Для начинки:
- Сыр сулугуни – 180 г
- Яичный белок – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
Переходим к приготовлению:
В глубокой миске смешиваем теплый кефир, яичный желток, соль, сахар, растительное масло до однородности.
Смешиваем муку с содой и разрыхлителем. Понемногу всыпаем в кефир и перемешиваем.
Замешиваем тесто руками. Кладем в миску и накрываем пленкой и отправляем отдыхать на 20 мин.
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Сыр натираем на терке, добавляем в него белок и соль, перемешиваем. Делим на две части и формируем шарики.
Тесто тоже делим на две части и формируем шарики. Накрываем полотенцем на 5 минут.
Раскатываем тесто занозой, в центр кладем сыр и закручиваем, как хинкали.
Переворачиваем и раскатываем занозой до 20 см в диаметре.
Выпекаем на сковороде с обеих сторон под крышкой на маленьком огне. Смазываем сливочным маслом и угощаемся. Приятного аппетита!
Напомним, во время приготовления омлета, неопытные повара допускают одни и те же ошибки. Как правильно приготовить это блюдо, чтобы омлет не подгорел и не пал, читайте в нашем материале.
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