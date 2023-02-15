Як приготувати ліниві хачапурі з сиром на сковороді

Хочете приготувати соковитий хачапурі з сиром і не витратити купу часу на кухні? Тоді цей рецепт точно вам сподобається. Для приготування не потрібна духовка – все можна зробити на сковороді. Лінивим рецептом цієї страви поділилась фуд-блогерка Таті Чуднова. Спробуйте домашні хачапурі з сиром і ви точно захочете приготувати їх ще не один раз.

Хачапурі з сиром на сковороді

Інгредієнти на 2 порції:

Для тіста:

Теплий кефір – 140 мл

Жовток – 1 шт.

Сіль – 0,5 ч.л.

Цукор – 0,5 ч.л.

Олія – 15 мл (1 ст.л.)

Борошно – 250 г

Розпушувач – 3 г (0,5 ч.л.)

Сода – 1 г (0,25 ч.л.)

Для начинки:

Сир сулугуні – 180 г

Яєчний білок – 1 шт.

Сіль – 0,5 ч.л.

Переходимо до приготування:

У глибокій мисці змішуємо теплий кефір, яєчний жовток, сіль, цукор, олію до однорідності.

Змішуємо борошно з содою та розпушувачем. Потрохи всипаємо до кефіру та перемішуємо.

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Замішуємо тісто руками. Кладемо у миску та накриваємо плівкою та відправляємо відпочивати на 20 хв.

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Сир натираємо на терці, додаємо до нього білок та сіль, перемішуємо. Ділимо на дві частини та формуємо кульки.

Тісто теж ділимо на дві частини та формуємо кульки. Накриваємо рушником на 5 хвилин.

Розкатуємо тісто скалкою, у центр кладемо сир та закручуємо, як хінкалі.

Перевертаємо та розкатуємо скалкою до 20 см в діаметрі.

Випікаємо на сковорідці з обох сторін під кришкою на маленькому вогні. Змащуємо вершковим маслом та пригощаємось. Смачного!

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