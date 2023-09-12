Легковушка выехала на ''встречку'' и столкнулась с грузовиком в Одесской области: есть жертва (фото)

Во вторник 12 сентября около 07:00 легковушка Toyota выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком DAF. ДТП произошло на трассе Одесса – Рени.

Об этом сообщили в Нацполиции. Отметили, что водитель грузовика не пострадал, в то время как водителя легковушки госпитализировали в местную больницу, однако он скончался от полученных травм.

63-летний иностранец, двигаясь по трассе М-15 за рулем легкового автомобиля Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением 55-летнего жителя другой области, говорилось в сообщении.

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Отметили, что водителя легковушки проверили на состояние алкогольного опьянения – он оказался трезвым.

"На месте происшествия работали следственные отделения полиции № 2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции и сотрудники ГСЧС. Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – сказал начальник территориального подразделения полиции Виктор Дудка.

Он добавил, что транспортные средства поместили на арестплощадку. Также был назначен ряд экспертиз в рамках уголовного производства.

Напомним, в Винницкой области легковушка ВАЗ выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовым транспортным средством DAF с полуприцепом. В результате аварии погиб 46-летний водитель автомобиля ВАЗ.

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