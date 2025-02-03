Льготы для ветеранов труда в 2025 году: какие изменения и дополнительные выплаты ожидать

Ветераны труда могут пользоваться различными льготами, способствующими улучшению их благосостояния. Среди них медицинское обслуживание, налоговые льготы и привилегии при пользовании общественным транспортом.

Лица, имеющие статус ветерана труда, могут рассчитывать на ряд социальных гарантий. В частности, им доступна компенсация расходов на лечение, право на получение жилья, а также возможность получить земельный участок для строительства, садоводства или огородничества, сообщает Минсоцполитики.

Кроме того, ветеранам труда предоставляется помощь в виде обеспечения дровами или углем для отопительного сезона. Они также имеют возможность оформить долгосрочный кредит на строительство сроком до 120 месяцев, поступить в садовые, строительные или гаражные кооперативы, а также получить бесплатную установку домашнего телефона.

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Ветераны труда могут воспользоваться правом на две дополнительные недели отдыха ежегодно. Они могут взять его в любой период года, однако без сохранения зарплаты. Эти дополнительные дни добавляются в основной ежегодный отпуск.

Медицинские привилегии для ветеранов труда

После ухода на пенсию или смены места работы ветераны труда сохраняют доступ к ряду медицинских льгот. В частности, они имеют право и дальше получать медицинское обслуживание в поликлинике, к которой были прикреплены ранее.

Основные медицинские льготы для ветеранов труда входят:

бесплатное зубное протезирование;

медицинское обслуживание в больницах и аптеках;

бесплатная госпитализация при необходимости;

ежегодное медицинское обследование и профилактическое лечение.

Напомним, украинским пенсионерам рассказали о 5 популярных льготах в 2025 году, о которых они могли не знать.

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