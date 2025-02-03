Пільги для ветеранів праці у 2025 році: які зміни та додаткові виплати очікувати

Ветерани праці мають можливість користуватися різними пільгами, що сприяють покращенню їхнього добробуту. Серед них – медичне обслуговування, податкові пільги та привілеї при користуванні громадським транспортом.

Особи, які мають статус ветерана праці, можуть розраховувати на низку соціальних гарантій. Зокрема, їм доступна компенсація витрат на лікування, право на отримання житла, а також можливість отримати земельну ділянку для будівництва, садівництва чи городництва, повідомляє Мінсоцполітики.

Окрім цього, ветеранам праці надається допомога у вигляді забезпечення дровами або вугіллям для опалювального сезону. Вони також мають можливість оформити довгостроковий кредит на будівництво терміном до 120 місяців, вступити до садових, будівельних чи гаражних кооперативів, а також отримати безкоштовне встановлення домашнього телефону.

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Ветерани праці можуть скористатися правом на два додаткові тижні відпочинку щорічно. Вони можуть взяти їх у будь-який період року, проте без збереження зарплати. Ці додаткові дні додаються до основної щорічної відпустки.

Медичні привілеї для ветеранів праці

Після виходу на пенсію або зміни місця роботи ветерани праці зберігають доступ до низки медичних пільг. Зокрема, вони мають право й надалі отримувати медичне обслуговування у поліклініці, до якої були прикріплені раніше.

До основних медичних пільг для ветеранів праці входять:

безкоштовне зубне протезування;

медичне обслуговування в лікарнях та аптеках;

безкоштовна госпіталізація у разі необхідності;

щорічне медичне обстеження та профілактичне лікування.

Нагадаємо, українським пенсіонерам розповіли про 5 популярних пільг у 2025 році, про які вони могли не знати.

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