Ловцы тумана: как изобретение простого мигранта помогает выживать в жаркой Лиме

В пасмурные зимние и осенние месяцы в окрестностях Лимы, в Перу можно увидеть более 100 зеленых сеток, собирающих туман. Техника сбора очень проста. Когда водяной пар попадает в вертикальные сетки, он конденсируется в воду и капает в накопительный резервуар. Таким образом, жители Лимы собирают от 50 до 100 галлонов ежедневно.

Для некоторых это единственный способ получить воду. Лима является вторым по величине городом, расположенным в пустыне. Мигранты и низшие слои населения живут в окрестностях города и не имеют доступа к канализации, а следовательно, к безопасной питьевой воде, которая поступает в остальной город.

На окраину города вода доставляется грузовиками и продается с огромной наценкой: спасательная влага иногда в тысячу раз дороже водопроводной воды в богатой части Лимы. Вода, собранная из противотуманных сеток, не питьевая, но ее используют для купания или кипятят для приготовления пищи, сокращая количество воды, которую нужно покупать.

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Промышленный инженер Абель Круз заметил эту несправедливость 20 лет назад, когда переехал в поселение мигрантов, где почти отсутствовала вода. Круз начал рассуждать о том, как превратить туманный воздух Лимы в пригодную для использования воду, и теперь, уже как президент организации Movimiento Peruanos Sin Agua, он делится своим изобретением с нуждающимися в нем людьми.

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Пресная вода – стремительно сокращающийся ресурс. По мере прогрессирующих изменений климата осадки становятся реже. Города от Кейптауна в Южной Африке до Лос-Анджелеса переживают хроническую засуху. Как сообщает ООН, почти две трети населения мира страдают из-за нехватки воды по крайней мере один месяц в год, а к 2030 году 700 миллионов человек могут быть вынуждены переехать для поисков воды.

Простая эффективность противотуманных сетей дает надежду, что с помощью недорогих инструментов можно будет добывать воду в самых отдаленных и засушливых уголках планеты. "Взгляд на сетки снизу напомнил мне католические кресты на вершинах гор, – говорит Абель Круз. Я был удивлен тем, как что-то такое простое может действительно помочь людям."

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