Ловці туману: як винахід простого мігранта допомагає виживати у спекотній Лімі

У похмурі зимові та осінні місяці на околицях Ліми, у Перу можна побачити понад 100 зелених сіток, які збирають туман. Техніка збору дуже проста. Коли водяна пара потрапляє у вертикальні сітки, вона конденсується у воду та капає в накопичувальний резервуар. Таким чином мешканці Ліми збирають від 50 до 100 галонів щодня.

Для деяких, це єдиний спосіб отримати воду. Ліма є другим за величиною містом, розташованим у пустелі. Мігранти та нижчі верстви населення живуть на околицях міста та не мають доступу до каналізації, а отже – до безпечної питної води, яка надходить до решти міста.

На околиці міста вода доставляється вантажівками та продається з величезною націнкою: рятівна волога іноді в тисячу разів дорожча, ніж водопровідна вода в заможних частинах Ліми. Вода, зібрана з протитуманних сіток, не питна, але її використовують для купання або кип’ятять для приготування їжі, скорочуючи кількість води, яку потрібно купувати.

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Промисловий інженер Абель Круз помітив цю несправедливість 20 років тому, коли переїхав до поселення мігрантів, де була майже відсутня вода. Круз почав розмірковувати про те, як перетворити туманне повітря Ліми на придатну для використання воду, і тепер, вже як президент організації Movimiento Peruanos Sin Agua , він ділиться своїм винаходом з людьми, які цього потребують.

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Прісна вода – ресурс, який стрімко скорочується. У міру прогресуючих змін клімату, опади стають рідшими. Міста від Кейптауна в Південній Африці до Лос-Анджелеса переживають хронічну посуху. Як повідомляє ООН майже дві третини населення світу страждають через нестачу води принаймні один місяць на рік, а до 2030 року 700 мільйонів людей можуть бути змушені переїхати задля пошуків води.

Проста ефективність протитуманних сіток дає надію, що за допомогою недорогих інструментів можна буде добувати воду у найвіддаленіших та найпосушливіших куточках планети. “Погляд на сітки знизу нагадав мені католицькі хрести на вершинах гір, – каже Абель Круз. Я був здивований тим, як щось таке просте може справді допомогти людям."

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