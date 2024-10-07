Лучше обходите стороной: названы ТОП-10 проблемных моделей авто

Приобретение автомобиля – это важное вложение средств, поэтому каждый потенциальный владелец хочет получить надежное и долговечное транспортное средство. Однако есть модели, которые не оправдывают ожиданиям и чаще находятся в автосервисе, чем на дороге.

Автомобильный блогер Джейкоб Картер назвал десять таких авто, от приобретения которых лучше отказаться. Об этом пишет сайт Avtomob.

1. Nissan Altima

Этот седан среднего класса обеспечивает достаточный уровень комфорта и безопасности, однако его вариаторная коробка передач (CVT) вызывает много проблем уже на первых этапах эксплуатации.

2. BMW 3 серии

BMW F30. Источник: wiki

Несмотря на то, что этот автомобиль выглядит стильно и имеет респектабельный имидж, расходы на его обслуживание и ремонт достаточно высоки, а в автосервис приходится обращаться довольно часто. Больше всего жалоб касается работы двигателя и электронных систем.

Читайте также: Специалисты назвали лучшие автомобили для семей с детьми

3. Land Rover Discovery

Владельцы данного автомобиля часто отмечают неисправности пневматической подвески и электронных систем, которые начинают выходить из строя уже через короткий период эксплуатации.

4. Fiat 500

Fiat 500. Источник: wiki

Этот популярный компактный автомобиль известен своей плохой репутацией из-за многочисленных недостатков, среди которых проблемы с двигателем и утечка масла.

5. Jeep Wrangler

Этот известный внедорожник недавно приобрел сомнительную репутацию из-за коррозионных повреждений, а также неисправностей подвески и рулевой системы.

6. Ford Fiesta

Ford Fiesta. Источник: wiki

Компактный автомобиль, который отличается экономичностью и легкостью управления, но неисправности трансмиссии и электроники негативно влияют на общие впечатления от вождения.

Читайте также: Настоящие звери на дороге: ТОП-10 самых мощных немецких кроссоверов

7. Chrysler 200

Основные жалобы связаны с работой двигателя и трансмиссии, хотя этот автомобиль и так имеет много технических недостатков.

8. Volkswagen Tiguan

Несмотря на современный дизайн и комфорт, этот кроссовер также имеет проблемы с трансмиссией.

9. Mini Cooper

Mini Cooper. Источник: wiki

Часто владельцы сталкиваются с утечками масла, а также с неполадками турбонаддува, подвески и электрических систем.

10. Tesla Model S

Хотя модель имеет немало преимуществ, быстрый износ тяговой батареи заставляет многих водителей сомневаться в целесообразности покупки этого популярного электромобиля.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие автомобильные марки чаще всего покупали украинцы в сентябре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!