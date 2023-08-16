Малашко не верит, что путин готовит 'теракт' на Курской и Запорожской АЭС

16 августа появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин готовит теракты на АЭС в Запорожской области и в Курске, чтобы обвинить в этом Украину. Однако глава Запорожской ОГА Юрий Малашко считает эту информацию "вбросом".

Он возразил сообщение о вероятности террористической атаки на Запорожской атомной электростанции.

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"Пока информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности", — написал он в Телеграм-канале.

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Тем временем Центр национального сопротивления опубликовал документы, которые могут свидетельствовать о намерении россиян совершить теракт на Курской АЭС.

Отмечается, что российские власти готовят эвакуацию местного населения из зон вероятного радиоактивного загрязнения. Местные власти уже поставили задачу создать транспортный реестр. Эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек – 5% населения Курской области.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский предостерег российских боевиков от опасных и вредных действий по Запорожской атомной станции. Он напомнил, что радиация "не знает государственных границ".

В июле 2023 года Вооруженные силы Украины предупредили, что кафиры планируют провести провокации на Запорожской АЭС. В частности, на крышах двух энергоблоков оккупанты разместили похожие на взрывчатку предметы.

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