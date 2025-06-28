Мертвые зоны рынка: эксперты назвали районы, где жилье не продается
Хотя рынок недвижимости в Украине постепенно оживает, все же остаются типы жилья, которые очень трудно реализовать. Основные причины – неудобное расположение и отсутствие должной инфраструктуры.
Теперь владельцам таких объектов придется устранять недостатки, чтобы привлечь интерес потенциальных покупателей. Как сообщает агентство недвижимости Oksagen, больше всего проблем с продажей возникает в жилых комплексах, рядом с которыми нет школ, детсадов или больниц. Также сложно продать квартиры в городах, где отток населения.
По данным исследования агентства недвижимости, некоторые категории квартир остаются без внимания покупателей по нескольким причинам:
- Удаленные районы без удобств. Если жилой комплекс расположен в местности без школ, больниц или общественного транспорта, даже значительно более низкая цена не стимулирует спрос.
- Опасное расположение вблизи зоны боевых действий. В частности, в приграничных регионах Востока, согласно информации Министерства инфраструктуры, в 2025 году интерес к покупке квартир снизился почти втрое.
- Спад деловой активности в отдельных городах. К примеру, в Чернигове и Сумах зафиксировано существенное уменьшение экономической привлекательности, что негативно влияет на рынок жилья.
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Почему некоторые новостройки остаются без покупателей
Среди причин низкого спроса на первичном рынке – отсутствие сертификата о готовности объекта. Если застройщик не прошел все этапы узаконивания строительства, большинство покупателей избегают таких сделок, поскольку они не гарантируют безопасность и законность.
К примеру, в первом квартале 2025 года только 17% сделок в Киеве касались квартир в домах без подтверждения готовности к эксплуатации.
Еще один критический фактор – неудачная планировка жилья. К нему относятся слишком тесные кухни, проходные комнаты или использование некачественных материалов в отделке. Такие нюансы отталкивают потенциальных клиентов, выбирающих в результате конкурентные варианты.
Раньше мы рассказывали, почему украинцам становится труднее продать квартиры.
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