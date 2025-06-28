Мертві зони ринку: експерти назвали райони, де житло не продається

Хоча ринок нерухомості в Україні поступово оживає, все ж залишаються типи житла, які дуже важко реалізувати. Основні причини – незручне розташування та відсутність належної інфраструктури.

Тепер власникам таких об'єктів доведеться усувати недоліки, щоб привернути інтерес потенційних покупців. Як повідомляє агентство нерухомості Oksagen, найбільше проблем із продажем виникає у житлових комплексах, поруч із якими немає шкіл, дитсадків або лікарень. Також складно продати квартири в містах, де спостерігається відтік населення.

За даними дослідження агентства нерухомості, деякі категорії квартир залишаються поза увагою покупців з кількох причин:

Віддалені райони без зручностей . Якщо житловий комплекс розташований у місцевості без шкіл, лікарень чи громадського транспорту, навіть значно нижча ціна не стимулює попит.

. Якщо житловий комплекс розташований у місцевості без шкіл, лікарень чи громадського транспорту, навіть значно нижча ціна не стимулює попит. Небезпечне розташування поблизу зони бойових дій . Зокрема, у прикордонних регіонах Сходу, згідно з інформацією Міністерства інфраструктури, у 2025 році інтерес до купівлі квартир знизився майже втричі.

. Зокрема, у прикордонних регіонах Сходу, згідно з інформацією Міністерства інфраструктури, у 2025 році інтерес до купівлі квартир знизився майже втричі. Спад ділової активності в окремих містах. Наприклад, у Чернігові та Сумах зафіксовано суттєве зменшення економічної привабливості, що негативно впливає на ринок житла.

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Чому певні новобудови залишаються без покупців

Серед причин низького попиту на первинному ринку – відсутність сертифіката про готовність об'єкта. Якщо забудовник не пройшов всі етапи узаконення будівництва, більшість покупців уникають таких угод, оскільки вони не гарантують безпеки й законності.

Наприклад, у першому кварталі 2025 року лише 17% угод у Києві стосувалися квартир у будинках без підтвердження готовності до експлуатації.

Ще один критичний фактор – невдале планування житла. До нього відносять надто тісні кухні, прохідні кімнати або використання неякісних матеріалів в оздобленні. Такі нюанси відштовхують потенційних клієнтів, які в результаті обирають конкурентні варіанти.

Раніше ми розповідали, чому українцям стає дедалі важче продати квартири.

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