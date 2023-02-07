Микроволновка, утюг, или полотенце: способы быстро высушить постиранные вещи зимой

Едва ли не каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда одежда только что постирана, а она необходимо нужна. Летом из ситуации легко выйти, если просушить одежду под прямыми лучами солнца, а вот зимой с этим есть проблема, особенно когда отсутствует отопление.

UAPortal собрал для вас несколько простых лайфхаков, как быстро высушить вещи после стирки. Однако заметьте, что некоторые из советов нужно выполнять достаточно осторожно – сушка одежды должна производиться под наблюдением, чтобы вещи не загорелись.

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Если на улице солнечная погода, попытайтесь развесить вещи на свежем воздухе, так влага скорее покинет их. Когда на морозе вещи задубеют, занесите их в дом и положите на сухие чистые полотенца.

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Просушить влажные вещи в стиральной машинке. Положите туда одежду, завернутую в сухие махровые полотенца и включите режим отжима. Полотенца впитают лишнюю влагу и вещи подсохнут.

Если же света в доме нет, можно попробовать такой способ – расстелите полотенце и положите на него мокрую одежду. Затем заверните полотенце и прижмите его с силой. Можно положить сверху что-нибудь тяжелое. Обратите внимание, чтобы полотенце или одежду не линяли, тогда лучше белые вещи класть на светлое полотенце, а цветные – на полотенце соответствующего цвета.

Можно посушить влажную одежду утюгом. Но также используйте полотенце. Один положите под одежду, другой – сверху и выключите на утюге режим обработки паром и выставьте максимальную температуру. После утюжка вещь вывесьте на вешалку и дайте ей еще немного просохнуть.

Можно использовать и фен. Однако для этого вещи нужно вывесить на плечики или спинку стула. Пройдитесь феном по швам одежды, а затем с обеих сторон вещи. Учтите, что фен подносить близко не стоит, чтобы горячий воздух не испортил ткани, или не поджог ее.

Просушить вещи поможет и духовка. Возьмите сушилку для одежды, развесьте мокрые вещи, включите духовку на 150-180 градусов и откройте дверцу. Сушилка с вещами поставьте в полуметре от духовки.

Поможет просушить вещи и микроволновка, однако подойдут лишь мелкие элементы одежды – нижнее, носки, рукавчики и т.д. Важно – на вещах не должно быть металлических деталей. Уложите их в миску и поставьте в печку, включите режим конвекции на 30 секунд. Затем извлеките вещи, переложите в новую миску и повторите процедуру.

Кондиционер может помочь высушить вещи. Включите его на режим обогрева, поднесите одежду к девайсу и понемногу переворачивайте, чтобы теплый воздух окутал ваши вещи.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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