Мобилизация в Украине: могут ли призвать 18-летнего студента-заочника

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение из-за полномасштабного вторжения россии. Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получают повестки.

Адвокат Андрей Межирицкий на портале b2bconsult объяснил, могут ли мобилизовать 18-летнего студента, который учится в университете на заочной форме. Об этом пишет Зеркало недели.

Специалист подчеркнул, что закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" охватывает лиц, состоящих на учете как военнообязанные и резервисты.

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Межирицкий пояснил, что согласно украинскому законодательству существуют три категории воинского учета: учет призывников, военнообязанных и резервистов.

"То есть, если человек находится на учете призывников, имеет приписное удостоверение призывника, то независимо от возраста такое лицо не может быть мобилизованным без его согласия", – отметил он.

Адвокат отметил, что в других ситуациях, когда лицо признано непригодным к военной службе в мирное время и имеет временное удостоверение военнообязанного или вообще не имеет военно-учетного документа, такое лицо может быть мобилизовано.

"Если парень находится на воинском учете призывников и имеет приписное удостоверение, то его не могут призвать на военную службу до достижения им 25 лет. При других обстоятельствах он может быть мобилизован с достижения 18 лет", – подытожил Межирицкий.

Напомним, ранее в МОН объяснили, как будет проходить военная подготовка для студентов.

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