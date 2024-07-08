Мобілізація в Україні: чи можуть призвати 18-річного студента-заочника

В Україні продовжується загальна мобілізація та діє воєнний стан через повномасштабне вторгнення росії. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Адвокат Андрій Межирицький на порталі b2bconsult пояснив, чи можуть мобілізувати 18-річного студента, який навчається в університеті на заочній формі. Про це пише Дзеркало тижня.

Фахівець підкреслив, що закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" охоплює осіб, які перебувають на обліку як військовозобов’язані та резервісти.

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Межирицький пояснив, що згідно з українським законодавством існують три категорії військового обліку: облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Тобто, якщо людина перебуває на обліку призовників, має приписне посвідчення призовника, то незалежно від віку така особа не може бути мобілізованою без її згоди", – зазначив він.

Адвокат зауважив, що в інших ситуаціях, коли особа визнана непридатною до військової служби в мирний час і має тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або взагалі не має військово-облікового документа, така особа може бути мобілізована.

"Якщо хлопець перебуває на військовому обліку призовників та має приписне посвідчення, то йог не можуть призвати на військову службу до досягнення ним 25 років. За інших обставин він може бути мобілізованим з досягнення 18 років", – підсумував Межирицький.

Нагадаємо, раніше у МОН пояснили, як відбуватиметься військова підготовка для студентів.

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