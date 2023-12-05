Могут ли назначить субсидию безработным пенсионерам

Субсидии являются важным инструментом социальной поддержки, направленным на помощь малоимущим гражданам в оплате коммунальных услуг. Для пенсионеров, получающих выплаты через Сбербанк и получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, обязательно пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2023 года.

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Важно учитывать, что субсидии не зависят от статуса гражданина, но предоставляются индивидуально, учитывая доход и другие обстоятельства. Рабочий статус пенсионера тоже не влияет на возможность получения субсидии. Об этом пишет Минсоцполитики.

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Факторами при назначении субсидии есть также регистрация пенсионера в жилом помещении, членство в семье, проживающей по указанному адресу, и фактическое место жительства. Если по адресу зарегистрированы другие лица, но они там не проживают, их финансы не учитываются при расчетах.

Для подтверждения непроживания члена семьи по адресу регистрации следует предоставить в ПФУ документы, такие как справка об обучении или трудоустройстве в другом месте, документы об оплате ЖКУ по другому адресу и другие подтверждающие документы.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально и может изменяться в зависимости от времени года. Отопительный сезон с октября по апрель приводит к увеличению размера субсидии, а неотапливаемый период (май – сентябрь) может привести к нулевому размеру субсидии, поскольку стоимость коммунальных услуг значительно уменьшается.

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