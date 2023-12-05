Чи можуть призначити субсидію безробітним пенсіонерам

Субсидії є важливим інструментом соціальної підтримки, спрямованим на допомогу малозабезпеченим громадянам у сплаті комунальних послуг. Для пенсіонерів, отримуючих виплати через Ощадбанк та набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року, є обов'язковим пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2023 року.

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Важливо враховувати, що субсидії не залежать від статусу громадянина, проте надаються індивідуально, враховуючи дохід та інші обставини. Робочий статус пенсіонера також не впливає на можливість отримання субсидії. Про це пише Мінсоцполітики.

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Факторами при призначенні субсидії є також реєстрація пенсіонера у житловому приміщенні, членство у родині, яка проживає за вказаною адресою, та фактичне місце проживання. Якщо за адресою зареєстровані інші особи, але вони не проживають там, їхні фінанси не враховуються при розрахунках.

Для підтвердження непроживання члена родини за адресою реєстрації, слід надати в ПФУ документи, такі як довідка про навчання або працевлаштування в іншому місці, документи про оплату ЖКП за іншою адресою та інші підтверджуючі документи.

Розмір субсидії розраховується індивідуально і може змінюватися залежно від пори року. Опалювальний сезон з жовтня по квітень призводить до збільшення розміру субсидії, а неопалювальний період (травень – вересень) може призвести до нульового розміру субсидії, оскільки вартість комунальних послуг значно зменшується.

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