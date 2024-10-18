Могут ли военнообязанные, которые не обновили данные, получить бронирование

Правительство Украины внесло значительные изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Эти изменения направлены на упорядочение процесса бронирования и обеспечения справедливого распределения ресурсов.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1125 от 1 октября, одним из главных условий для получения брони является обязательное уточнение военнообязанным своих данных о пребывании на военном учете. Общее количество военнообязанных, которых может забронировать предприятие, ограничено 50% от общего количества работников, подлежащих военному учету. Бронирование предоставляется сроком 12 месяцев. По истечении этого срока его необходимо возобновлять. Об этом пишет 24 tv.

Кто может получить бронирование?

Получить бронирование могут военнообязанные, которые:

Имеют военно-учетный документ (бумажный или электронный).

Внесли актуальную информацию о себе в военно-учетные данные.

Отсутствуют какие-либо судебные решения или другие обстоятельства, препятствующие получению брони.

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Куда обращаться за уточнением информации?

Для уточнения деталей и получения консультации по бронированию следует обратиться в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства.

Даже при наличии брони есть возможность быть призванным на военную службу по особому решению военного комиссара. В связи с постоянно меняющейся ситуацией правила бронирования могут быть изменены. Потому рекомендуется регулярно отслеживать актуальную информацию.

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