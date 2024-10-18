Чи можуть військовозобов‘язані, які не оновили дані, отримати бронювання

Уряд України вніс значні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Ці зміни спрямовані на упорядкування процесу бронювання та забезпечення справедливого розподілу ресурсів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1125 від 1 жовтня, однією з головних умов для отримання броні є обов'язкове уточнення військовозобов'язаним своїх даних щодо перебування на військовому обліку. Загальна кількість військовозобов'язаних, яких може забронювати підприємство, обмежена 50% від загальної кількості працівників, що підлягають військовому обліку. Бронювання надається на строк 12 місяців. Після закінчення цього терміну його необхідно поновлювати. Про це пише 24 tv.

Хто може отримати бронювання?

Отримати бронювання можуть військовозобов'язані, які:

Мають військово-обліковий документ (паперовий або електронний).

Внесли актуальну інформацію про себе до військово-облікових даних.

Відсутні будь-які судові рішення або інші обставини, які перешкоджають отриманню броні.

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Куди звертатися за уточненням інформації?

Для уточнення деталей та отримання консультації щодо бронювання слід звернутися до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.

Навіть за наявності броні існує можливість бути призваним на військову службу за особливим рішенням військового комісара. У зв'язку з постійно мінливою ситуацією, правила бронювання можуть бути змінені. Тому рекомендується регулярно відстежувати актуальну інформацію.

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