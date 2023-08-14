Могут навредить организму: врач назвал 5 препаратов, которые не следует принимать при болевом синдроме

В сообществе медицинских экспертов невролог Давид Щербина раскрыл список распространенных средств для обезболивания, от потребления которых следует воздержаться. По его словам, некоторые из этих препаратов имеют недостаточную доказательную базу, а другие могут негативно повлиять на организм.

Об этом пишет radiotrek.

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Список средств, которыми лучше не пользоваться:

Препараты на основе дротаверина (Но-шпа, ниспазм и т.п.) – доказательств их эффективности нет, а также они уже не применяются в ряде стран. Препараты с нимесулидом (нимесил, аффида и т.п.) - они могут нанести вред печени и запрещены в некоторых странах из-за этого. Анальгин и его аналоги с метамизолом натрия (спазмалгон, темпалгин и т.п.) могут вызвать агранулоцитоз. Кодеин и препараты с ним (пенталгин, пятичатка и т.п.) – их употребление может привести к наркотической зависимости. Средства с фенобарбиталом (пенталгин, андифен, теофедрин и др.) – эти вещества носят токсический характер и не используются в современной медицине.

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