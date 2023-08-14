Можуть нашкодити організму: лікар назвав 5 препаратів, які не варто приймати при больовому синдромі

У спільноті медичних експертів, невролог Давід Щербина розкрив список розповсюджених засобів для знеболення, від споживання яких варто утриматися. За його словами, певні з цих препаратів мають недостатню доказову базу, а інші можуть негативно вплинути на організм.

Про це пише radiotrek.

Читайте також: Що робити, коли болить живіт: як позбутися неприємного відчуття

Список засобів, котрими краще не користуватися:

Препарати на основі дротаверину (Но-шпа, ніспазм тощо) - доказів їхньої ефективності немає, а також вони вже не застосовуються в ряді країн. Препарати з німесулідом (німесил, аффида тощо) - вони можуть завдати шкоди печінці і заборонені у деяких країнах через це. Анальгін та його аналоги з метамізолом натрію (спазмалгон, темпалгін тощо) - можуть викликати агранулоцитоз. Кодеїн та препарати з ним (пенталгін, п’ятирчатка тощо) - їхнє вживання може привести до наркотичної залежності. Засоби з фенобарбіталом (пенталгін, андифен, теофедрин тощо) - ці речовини мають токсичний характер і не використовуються в сучасній медицині.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, ми вже писали, як без ліків позбутись головного болю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!