Морозы до -18 и небольшой снег: прогноз погоды в Украине на 19 февраля.

В Украине ожидаются сильные морозы, местами достигающие -15°C, снегопады и гололедица на дорогах. Синоптики прогнозируют резкое похолодание, что станет ощутимым уже на этой неделе. Самые низкие температуры зафиксируют в восточных регионах, а в целом погода будет значительно холоднее климатической нормы.

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, похолодание вызвано вторжением арктического воздуха и влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается, что морозы охватят даже южные области, а ночью температура местами будет снижаться до -14...-18°C. Осадки будут умеренными - кое-где пройдет снег.

В среду, 19 февраля, в центральных и северо-западных областях ожидается слабый снег. Ночью самые низкие температуры будут зафиксированы в восточных регионах, где будет до -18°C. Днем в отдельных областях на западе и центре прогнозируют -1...-4°C, а на востоке до -7°C. В Киеве возможен небольшой снег, температура ночью -7...-9°C, днем -3...-1°C.

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По данным Укргидрометцентра, морозы продержатся до субботы, 22 февраля, а потепление ожидается только на следующей неделе. Синоптики советуют одеваться потеплее и избегать длительного пребывания на морозе.

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