Морози до -18 та невеликий сніг: прогноз погоди в Україні на 19 лютого

В Україні очікуються сильні морози, які місцями сягатимуть -15°C, снігопади та ожеледиця на дорогах. Синоптики прогнозують різке похолодання, що стане відчутним уже цього тижня. Найнижчі температури зафіксують у східних регіонах, а загалом погода буде значно холоднішою за кліматичну норму.

За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, похолодання спричинене вторгненням арктичного повітря та впливом області високого атмосферного тиску. Очікується, що морози охоплять навіть південні області, а вночі температура місцями знижуватиметься до -14…-18°C. Опади будуть помірними — подекуди пройде сніг.

У середу, 19 лютого в центральних і північно-західних областях очікується слабкий сніг. Вночі найнижчі температури зафіксують у східних регіонах, де буде до -18°C. Удень в окремих областях на заході та в центрі прогнозують -1…-4°C, а на сході до -7°C. У Києві можливий невеликий сніг, температура вночі -7…-9°C, удень -3…-1°C.

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За даними Укргідрометцентру, морози протримаються до суботи, 22 лютого, а потепління очікується лише з наступного тижня. Синоптики радять одягатися тепліше та уникати тривалого перебування на морозі.

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