Морозы усиливаются: прогноз погоды в Украине на 8 февраля

В выходные в Украине ожидается значительное похолодание, которое охватит всю территорию страны. Самые низкие температуры прогнозируются на севере и западе. По данным Укргидрометцентра, понижение начнется в ночь на 8 февраля.

В субботу, 8 февраля, у большинства регионов будет переменная облачность без осадков, лишь в Крыму возможен незначительный снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На дорогах местами образуется гололедица, а ветер будет северо-восточным и юго-восточным со скоростью 7–12 м/с. Ночные температуры опустятся до -4…-9 °С, а днем будут колебаться от 0 до +7 °С. В Карпатах ночью ожидается -6...-8°С, днем температура поднимется до +1...+3°С. В центральных областях также будут царить морозы, достигающие -4…-7 °С. В воскресенье, 9 февраля, погодные условия не изменятся. Утром в западных регионах температура будет колебаться в пределах -3…-7 °С, днем поднимется до +3 °С, а вечером снова снизится.

Теплее будет только в Закарпатье, где прогнозируется +5…+7 °С. В центральных и южных областях ночной мороз будет достигать -5...-8°С, а днем температура поднимется до -2...0°С. На востоке ситуация будет похожей: ночью -5…-8 °С, днем от -2 до 0 °С. Осадков не предвидится, а ветер будет оставаться юго-восточным и северо-восточным направлением.

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