Морози посилюються: прогноз погоди в Україні на 8 лютого

На вихідних в Україні очікується значне похолодання, яке охопить усю територію країни. Найнижчі температури прогнозуються на півночі та заході. За даними Укргідрометцентру, зниження почнеться в ніч на 8 лютого.

У суботу, 8 лютого, більшість регіонів матиме мінливу хмарність без опадів, лише у Криму можливий незначний сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На дорогах місцями утвориться ожеледиця, а вітер буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 7–12 м/с. Нічні температури опустяться до -4…-9 °С, а вдень коливатимуться від 0 до +7 °С. У Карпатах вночі очікується -6…-8 °С, вдень температура підніметься до +1…+3 °С. У центральних областях також пануватимуть морози, які сягатимуть -4…-7 °С. У неділю, 9 лютого, погодні умови суттєво не зміняться. Вранці в західних регіонах температура коливатиметься в межах -3…-7 °С, вдень підніметься до +3 °С, а ввечері знову знизиться.

Тепліше буде лише на Закарпатті, де прогнозується +5…+7 °С. У центральних і південних областях нічний мороз сягатиме -5…-8 °С, а вдень температура підніметься до -2…0 °С. На сході ситуація буде подібною: уночі -5…-8 °С, удень від -2 до 0 °С. Опадів не передбачається, а вітер залишатиметься південно-східного та північно-східного напрямку.

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