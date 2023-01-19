Мощная магнитная буря в разгаре: когда закончится и как повлияет на организм

Еще с 17 января геомагнитная волна накрыла планету. Возбуждение магнитосферы Земли оказало ощутимое влияние на живые организмы. Ученые отмечают, что бури продлятся всего 3 дня, а их пик следует ожидать 19 января.

Отметим, что начало бури произошло во вторник, на показателях интенсивности отражалась отметка в 3 балла, сообщает Meteoagent. В среду, 18 января показатель вырос до 4 баллов, а уже в четверг мощность бури стала равна 5 баллам. Последний показатель достаточно интенсивный, однако продержится недолго. Уже 20 числа следует ожидать резкое снижение мощности магнитных бурь.

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Геомагнитные колебания могут повлиять на метеочувствительных людей и имеющих хронические заболевания. Симптомы метеозависимости могут быть сугубо индивидуальными. Они зависят от наличия у человека хронических заболеваний, его возраста, образа жизни, эмоционального состояния и других факторов. Чаще всего жалуются на:

слабость, быструю утомляемость;

утрату аппетита;

боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы;

головокружение;

головные боли, мигрень;

повышение и понижение артериального давления;

шум в ушах;

учащенное сердцебиение;

одышку;

перепады настроения, тревожность, злость, депрессию.

Как уберечь организм

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Если вы заметили, что какая-то ситуация вывела вас из равновесия – сделайте паузу, отдохните. Это особенно важно в период праздников в нашей голове куча хлопот, которые следует решить.

Смените рацион. Добавьте больше полезных овощей и зелени; пейте чистую воду без газа в течение дня; избегайте чрезмерного употребления кофе.

Следите за своим сном. Важно ложиться спать в одно и то же время, чтобы у организма построился определенный график и он смог накапливать необходимое количество энергии.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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