Потужна магнітна буря в розпалі: коли закінчиться та як вплине на організм

Ще з 17 січня геомагнітна хвиля накрила планету. Збудження магнітосфери Землі спричинило відчутний вплив на живі організми. Науковці зазначають, що бурі триватимуть лише 3 дні, а їх пік варто очікувати 19 січня.

Зазначимо, що початок бурі стався у вівторок, на показниках інтенсивності відображалась позначка у 3 бали, повідомляє Meteoagent. У середу, 18 січня показник зріс до 4 балів, а вже у четвер потужність бурі стала дорівнювати 5 балам. Останній показник є доволі інтенсивним, проте протримається недовго. Вже 20 числа варто очікувати різке зниження потужності магнітних бур.

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Геомагнітні коливання можуть вплинути на метеочутливих людей та тих, хто має хронічні захворювання. Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними. Вони залежать від наявності у людини хронічних захворювань, її віку, способу життя, емоційного стану та інших факторів. Найчастіше скаржаться на:

слабкість, швидку стомлюваність;

втрату апетиту;

біль у м'язах та суглобах, а також місцях, де були переломи;

запаморочення;

головний біль, мігрень;

підвищення та зниження артеріального тиску;

шум у вухах;

прискорене серцебиття;

задишку;

перепади настрою, тривожність, агресивність, депресію.

Як уберегти організм

Намагайтесь уникати стресових ситуацій. Якщо ви помітили, що якась ситуація вивела вас з рівноваги, – зробіть паузу, відпочиньте. Це особливо важливо в період свят в нашій голові купа клопотів, які варто вирішити.

Змініть раціон. Додайте більше корисних овочів та зелені; пийте чисту воду без газу протягом дня; уникайте надмірного вживання кави.

Слідкуйте за своїм сном. Важливо лягати спати в один і той самий час, аби в організму побудувався певний графік і він зміг накопичувати необхідну кількість енергії.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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