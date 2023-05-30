Московскую область атаковали дроны: россияне в истерике, Собчак недовольна (фото, видео)

По сообщениям российских СМИ, ночью 30 мая беспилотники атаковали две многоэтажки в Москве. Взрыв произошел около 4 часов утра в многоэтажке на улице Атласова в Новой Москве. Отмечается, что в нескольких квартирах вылетело стекло.

Об этом сообщает Телеграмм-канал STERNENKO.

Россияне напуганы атакой, свое недовольство выразила даже журналистка Ксения Собчак.

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По информации Телеграмм-канала SHOT, есть обновленные сводные данные по ситуации с беспилотниками в Москве:

– 19 сбитых на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апреловка, Власиха)

– Около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТИНАО)

– 3 попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова)

В общей сложности, по предварительным данным, 32 БПЛА были задействованы для атаки на Москву (цифра может уменьшиться – сообщения от очевидцев могут дублироваться).

Напомним, Московскую область атаковали дроны.

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