Можете навлечь беду: какие предметы следует выбросить из дома
Ваш дом – это место, где вы должны чувствовать себя комфортно и защищенно. Но иногда можно даже не подозревать, что некоторые предметы могут привнести негативную энергию в нашу жизнь.
Об этом сообщили в Pixel. В частности, следующие вещи лучше выбросить из дома, чтобы не навлечь беду и невзгоды:
Читайте также: Почему нельзя стирать на ночь и оставлять одежду в стиральной машине: приметы
Разбитое стекло и зеркало:
Даже если трещины или обломки на них незначительны, они могут нести негативную энергию и приводить к неприятностям.
Старая одежда:
Старая одежда может сохранять негативную энергию и влиять на ваше здоровье.
Мусор в кошельке или карманах одежды:
Хранение чеков, оберток от конфет или других бумажек может привести к недоразумениям и финансовым проблемам.
Сломанная техника:
Не рекомендуется держать нерабочую технику на дому, поскольку это может отрицательно влиять на ваше развитие.
Личные вещи умерших:
Такие вещи могут нести негативную энергию и влиять на ваше здоровье и эмоциональное состояние.
Старая обувь:
Как и старая одежда, старая обувь может привести к появлению проблем.
Нерабочие часы:
Нерабочие часы могут негативно влиять на финансовые дела. Если часы сломались, лучше выбросить их.
Пустые бутылки:
Пустые бутылки могут привести к бедности и финансовым проблемам.
Для того чтобы ваш дом был полон положительной энергией и счастьем, тщательно выбирайте, какие вещи заслуживают места в вашем доме, а каких лучше избавиться.
Напомним, мы рассказали о наиболее распространенных предрассудках и запретах, существующих в украинском быту и семейной жизни.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!