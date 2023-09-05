Можете навлечь беду: какие предметы следует выбросить из дома

Ваш дом – это место, где вы должны чувствовать себя комфортно и защищенно. Но иногда можно даже не подозревать, что некоторые предметы могут привнести негативную энергию в нашу жизнь.

Об этом сообщили в Pixel. В частности, следующие вещи лучше выбросить из дома, чтобы не навлечь беду и невзгоды:

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Разбитое стекло и зеркало:

Даже если трещины или обломки на них незначительны, они могут нести негативную энергию и приводить к неприятностям.

Старая одежда:

Старая одежда может сохранять негативную энергию и влиять на ваше здоровье.

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Мусор в кошельке или карманах одежды:

Хранение чеков, оберток от конфет или других бумажек может привести к недоразумениям и финансовым проблемам.

Сломанная техника:

Не рекомендуется держать нерабочую технику на дому, поскольку это может отрицательно влиять на ваше развитие.

Личные вещи умерших:

Такие вещи могут нести негативную энергию и влиять на ваше здоровье и эмоциональное состояние.

Старая обувь:

Как и старая одежда, старая обувь может привести к появлению проблем.

Нерабочие часы:

Нерабочие часы могут негативно влиять на финансовые дела. Если часы сломались, лучше выбросить их.

Пустые бутылки:

Пустые бутылки могут привести к бедности и финансовым проблемам.

Для того чтобы ваш дом был полон положительной энергией и счастьем, тщательно выбирайте, какие вещи заслуживают места в вашем доме, а каких лучше избавиться.

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