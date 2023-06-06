Можно ли использовать человеческие фекалии в качестве удобрения: важные нюансы

Идея использования отходов человеческой жизнедеятельности как удобрения не нова. В прошлом уже практиковалось использование сточных вод в Древней Атене, а также применение фекалий для удобрений в Японии в IX веке. Фекальные вещества даже продавались, причем отходы более богатых людей стоили дороже, поскольку это свидетельствовало о лучшем качестве их питания.

Однако с появлением химических отходов после Второй мировой войны использование фекальных удобрений значительно уменьшилось и составляет менее 1%. Поэтому делать вывод, что человеческие фекалии можно использовать как удобрение, будет правильным.

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Но нельзя выливать содержимое выгребных ям прямо на огород. Использование чистых фекалий очень рискованно, поскольку они могут содержать болезнетворные патогены и яйца гельминтов, поэтому такое применение опасно для здоровья и непригодно для достижения хорошего результата.

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Что можно сделать из человеческих фекалий

Человеческие фекалии можно перерабатывать в компост. Фактически именно такое применение уже существовало для них как удобрения. Компостирование фекалий помогает удалить болезнетворные бактерии и делает использование удобрений более безопасным и удобным. Запах исчезает, а фекальные удобрения становятся гигиенически безопасными для использования.

Чтобы дезинфицировать фекальный материал, нужна температура около 50°C. Однако такой температуры нельзя добиться в чистой массе, поэтому фекалии компостируют вместе с пищевыми отходами.

Для этого используют специальный водонепроницаемый и хорошо проветриваемый контейнер, на дно которого кладут слой из торфа толщиной не менее 10 см. Затем контейнер заполняют фекальными отходами из выгребных ям, заполняя его на 2/3 объема.

Чтобы снизить влажность, фекальные отходы смешивают с более сухими материалами и добавляют компоненты, богатые углеродом, такие как скошенная трава, измельченные ветки или солома. Сверху контейнер закрывают слоем земли или торфа, чтобы предотвратить привлекательность мух и насекомых. Для защиты от крыс натягивают сетку сверху. В первую неделю компост несколько раз перемешивают.

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Сколько времени нужно для разложения человеческого кала

Массу из фекалий для компостирования следует хранить по крайней мере в год. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжительность 1,5-2 года, чтобы фекальные удобрения можно использовать безопасно.

Нельзя добавлять свежие "порции" фекалий к компостам, которые уже проходят процесс хранения и дезинфекции, поскольку это нарушает технологию приготовления удобрений и негативно влияет на качество компоста.

Компост из фекалий содержит значительные количества фосфора и калия. Фекальные удобрения можно использовать при посадке деревьев и цветочных грядках. Важно не вносить слишком большое количество компоста.

Для овощей, употребляемых в свежем виде, например, салат или морковь, урожай можно собирать только через два года после внесения фекального компоста. К примеру, если удобрения были внесены осенью 2023 года, то сажать растения можно будет в 2025 году. Относительно картофеля, зерновых культур и ягод можно собирать урожай в течение сезона.

Для цветов и других растений, не используемых в пищу, продолжительность выдержки может быть меньше.

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