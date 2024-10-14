Можно ли уволиться из армии по болезни жены: объяснение юриста

Болезнь жены не является достаточной причиной для демобилизации мужа из армии даже при наличии ребенка. Чтобы военнослужащий получил право на увольнение из Вооруженных сил Украины, его жене необходимо официально оформить статус лица с инвалидностью.

Военнослужащие ВСУ имеют право на демобилизацию при определенных веских обстоятельствах. Такую информацию предоставил адвокат Евгений Александрович на ресурсе " Юристы.UA".

Возможность увольнения с военной службы

К юристам обратился военный с вопросом о возможности оставить службу по семейным обстоятельствам: "У моей жены диагностировали открытую форму туберкулеза легких. Могу ли я получить увольнение по уходу за нашим ребенком?"

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Когда болезнь жены является основанием для демобилизации

Юрист разъяснил, что сам факт заболевания жены, даже при наличии несовершеннолетнего ребенка, не является достаточным основанием для увольнения мужа с военной службы.

"Вы сможете получить увольнение из ВСУ, если вашей жене будет установлен статус личности с инвалидностью", - объяснил Евгений Александрович. Он добавил, что жене необходимо пройти медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) и получить заключение о необходимости ухода.

Напомним, ранее юрист рассказал, что делать, если вас силой забрали в ТЦК.

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