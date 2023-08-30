Можно ли заранее и после поздравить с днем рождения: украинские предрассудки

Во многих культурах существуют приметы и традиции, связанные с поздравлением с днем рождения в канун праздника. Оказывается, это не только предрассудки, но и внимательное отношение к определенным жизненным ритмам и символам.

Об этом сообщило издание Pixel. Многие слышали, что не следует поздравлять с днем рождения до самого праздника. Однако не каждый знает, какая логика стоит по этой примете.

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Согласно народным верованиям, в день рождения к человеку спускается ангел-хранитель. Если заранее выразить приветствие и пожелания, то это может привести к игнорированию ангелом этих слов. Вследствие этого пожелания могут остаться без внимания, а ожидаемое счастье и успех могут потеряться.

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Еще одна версия связывает эту примету со злобными духами, которые по верованиям появляются на праздновании. Вкусная еда, присутствующая на празднике, может уладить их общение с гостями. Но приветствия и подарки могут открыть двери для этих духов, что может иметь негативные последствия.

Можно ли поздравлять после празднования? Этого нельзя делать и на следующий день. Таким образом, поздравляя с днем рождения, лучше отдать предпочтение самому праздничному дню.

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