Чи можна наперед та після вітати з днем народження: українські забобони

У багатьох культурах існують прикмети та традиції, пов'язані з вітанням з днем народження напередодні свята. Виявляється, це не лише забобони, а й уважне ставлення до певних життєвих ритмів та символів.

Про це повідомило видання Pixel. Багато з нас чули, що не слід вітати з днем народження до самого свята. Однак, не кожен знає, яка логіка стоїть за цією прикметою.

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Згідно з народними віруваннями, у день народження до людини спускається ангел-охоронець. Якщо заздалегідь висловити привітання та побажання, то це може спричинити ігнорування ангелом цих слів. Внаслідок цього, побажання можуть залишитися без уваги, а сподіване щастя й успіх можуть втратитися.

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Ще одна версія пов'язує цю прикмету зі злісними духами, які, за віруваннями, з'являються на святкуванні. Смачна їжа, присутня на святі, може залагодити їх спілкування з гостями. Але вітання та подарунки можуть відкрити двері для цих духів, що може мати негативні наслідки.

Чи можна вітати після святкування? Цього не можна робити й наступного дня. Таким чином, вітаючи з днем народження, краще віддати перевагу самому святковому дню.

Нагадаємо, ми розповідали, що подарувати коханій дівчині на день народження.

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