Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет: новые правила мобилизации

С началом мобилизации в стране ужесточаются правила проверки военно-учетных документов. Теперь представители ТЦК и полицейские имеют право не только требовать предъявить документ, но и фотографировать/видеофиксировать процесс проверки.

Об этом пишет сайт sud.ua. Детальнее о порядке проведения мобилизации можно узнать на сайте Министерства обороны Украины.

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Что это значит для вас:

Всегда носите с собой военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Будьте готовы предъявить его по требованию представителя ТЦК или полицейского.

Ваши данные будут проверены через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Этот реестр содержит информацию о месте жительства, месте работы, данных о прохождении медкомиссии, водительскому удостоверении и т.д.

Помните:

Уклонение от мобилизации карается законом.

Появление за повесткой в ТЦК – обязательный шаг.

Вы можете уточнить свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет призывника или непосредственно в ТЦК.

Важные моменты:

Военнообязанные и резервисты, приписанные в воинские части, обязаны явиться на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в повестках.

В течение 60 дней со дня объявления мобилизации необходимо уточнить свои учетные данные.

В случае получения повестки о вызове в ТЦК вы обязаны явиться в указанное время и место.

Уважающими причинами неявки могут быть стихийные бедствия, болезнь, смерть близкого родственника и т.д.

О причинах неявки следует сообщить ТЦК в течение 3 суток.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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