Чоловіки від 18 до 60 років повинні носити носити з собою військовий квиток: нові правила мобілізації

З початком мобілізації в країні посилюються правила перевірки військовооблікових документів. Тепер представники ТЦК та поліцейські мають право не лише вимагати пред'явити ваш документ, але й фотографувати/відеофіксувати процес перевірки.

Про це пише сайт sud.ua. Детальніше про порядок проведення мобілізації можна дізнатися на сайті Міністерства оборони України.

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Що це означає для вас:

Завжди носіть з собою військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Будьте готові пред'явити його на вимогу представника ТЦК або поліцейського.

Ваші дані будуть перевірені через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Цей реєстр містить інформацію про місце проживання, місце роботи, дані про проходження медкомісії, посвідчення водія тощо.

Пам'ятайте:

Ухилення від мобілізації карається законом.

З'явлення за повісткою до ТЦК – обов'язковий крок.

Ви можете уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет призовника або безпосередньо у ТЦК.

Важливі моменти:

Військовозобов'язані та резервісти, які приписані до військових частин, зобов'язані з'явитися на збірні пункти ТЦК у терміни, зазначені в повістках.

Протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації ви повинні уточнити свої облікові дані.

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК ви зобов'язані з'явитися у зазначений час і місце.

Поважними причинами неявки можуть бути стихійні лиха, хвороба, смерть близького родича тощо.

Про причини неявки ви повинні повідомити ТЦК протягом 3 діб.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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