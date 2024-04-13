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Суспільство

Чоловіки від 18 до 60 років повинні носити носити з собою військовий квиток: нові правила мобілізації

Ігор Романько

Закон про мобілізацію

З початком мобілізації в країні посилюються правила перевірки військовооблікових документів. Тепер представники ТЦК та поліцейські мають право не лише вимагати пред'явити ваш документ, але й фотографувати/відеофіксувати процес перевірки.

Про це пише сайт sud.ua. Детальніше про порядок проведення мобілізації можна дізнатися на сайті Міністерства оборони України.

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Що це означає для вас:

  • Завжди носіть з собою військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
  • Будьте готові пред'явити його на вимогу представника ТЦК або поліцейського.
  • Ваші дані будуть перевірені через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
  • Цей реєстр містить інформацію про місце проживання, місце роботи, дані про проходження медкомісії, посвідчення водія тощо.

Пам'ятайте:

  • Ухилення від мобілізації карається законом.
  • З'явлення за повісткою до ТЦК – обов'язковий крок.
  • Ви можете уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет призовника або безпосередньо у ТЦК.

Важливі моменти:

  • Військовозобов'язані та резервісти, які приписані до військових частин, зобов'язані з'явитися на збірні пункти ТЦК у терміни, зазначені в повістках.
  • Протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації ви повинні уточнити свої облікові дані.
  • У разі отримання повістки про виклик до ТЦК ви зобов'язані з'явитися у зазначений час і місце.
  • Поважними причинами неявки можуть бути стихійні лиха, хвороба, смерть близького родича тощо.
  • Про причини неявки ви повинні повідомити ТЦК протягом 3 діб.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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