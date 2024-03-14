'Мы открываем огонь по военным целям': жителей Курской и Белгородской областей рф призвали срочно эвакуироваться

Бойцы Российского Добровольческого Корпуса во второй раз обратились к жителям Белгородской и Курской областей с призывом эвакуироваться. Командир ДК Денис Капустин заявил, что его бойцы будут атаковать военные объекты.

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"Мы снова обращаемся к жителям Курщины и Белгородщины! Ваше руководство не приняло никаких мер по вашей защите или эвакуации, а обстрел мирных городов и сел Украины продолжается по-прежнему! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах!" Немедленно эвакуируйтесь", – сказал он в видеообращении.

"Мы откроем огонь из военных целей на этой территории в течение 1,5 часов после этого видеообращения", — добавил он. Обращение Капустина в Телеграм-канале РДК опубликовано в 9:14 утра 14 марта.

В преддверии РДК, "Легион Свобода России" и "Сибирский батальон" уже публиковали подобное обращение к жителям Белгорода и Курска.

Напомним, после прорыва российской границы 12 марта бойцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" объявили, что будут "работать" на территории Курской и Белгородской областей.

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