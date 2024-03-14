'Ми відкриваємо вогонь по військових цілях': мешканців Курської та Бєлгородської областей рф закликали терміново евакуюватися

Бійці Російського Добровольчого Корпусу вдруге звернулися до мешканців Бєлгородської та Курської областей із закликом евакуюватися. Командир ДК Денис Капустін заяви, що його бійці атакуватимуть військові об'єкти.

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"Ми знову звертаємося до мешканців Курщини та Білгородщини! Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту чи евакуації, а обстріл мирних міст і сіл України триває, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся", – сказав він у відеозверненні.

"Ми відкриємо вогонь з військових цілей на цій території протягом 1,5 години після цього відеозвернення", – додав він. Звернення Капустіна у Телеграм-каналі РДК опубліковане о 9:14 ранку 14 березня.

Напередодні РДК, "Легіон Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" вже публікували подібне звернення до мешканців Бєлгорода та Курська.

Нагадаємо, після прориву російського кордону 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" оголосили, що "працюватимуть" на території Курської та Бєлгородської областей.

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