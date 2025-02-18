На кафе и рестораны направили 386 млн грн: на что еще украинцы тратили 'Зимнюю еПоддержку'

Многие украинцы получили денежную помощь в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Кроме этого, многие граждане частично возмещают свои расходы на покупки благодаря "Национальному кэшбеку".

В рамках этих двух госпрограмм украинцам в целом было выплачено 9,6 миллиарда гривен. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на Минэкономики.

Украинцы уже успели потратить 6,7 миллиарда гривен из этих средств. Больше всего ушло на коммунальные услуги – 3,8 миллиарда гривен, что составляет 56% от общей суммы.

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Кроме того, самые большие суммы были направлены на:

телекоммуникации, в том числе мобильная связь – 1,4 млрд грн;

кафе и рестораны – 386 млн. грн;

лекарства – 189 млн грн;

компьютерные сети и информационные услуги – 187 млн. грн;

благотворительность – 177 млн грн;

книги и другая печатная продукция – 147 млн. грн.;

железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт – 90 млн. грн;

кинотеатры – 47 млн грн;

почтовые услуги – 42 млн грн;

кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги – 29 млн. грн.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 17 февраля на получение "тысячи Зеленского" подали заявки 12 миллионов украинцев.

Напомним, ранее мы рассказывали, до какого числа можно оформить "тысячу Зеленского".

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